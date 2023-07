Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag auf grünem Terrain

Alibaba im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 97,13 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 97,13 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 97,41 USD. Bei 96,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.147 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,60 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 19,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,11 USD erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,17 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 10,71 CNY gegenüber 7,95 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 208.200,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204.052,00 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 77,95 CNY je Aktie.

