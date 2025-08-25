DAX24.033 -0,5%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto16,17 +3,4%Dow45.506 +0,2%Nas21.573 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
Alibaba im Blick

27.08.25 16:10 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 121,71 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
105,00 EUR -1,40 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 121,71 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,94 USD nach. Mit einem Wert von 120,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 559.125 Alibaba-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 148,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,95 Prozent. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 34,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,93 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.05.2025. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 32,49 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 28.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 61,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

