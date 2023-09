Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 86,23 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 86,23 USD zu. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,55 USD. Bei 86,55 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 133.031 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 28,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 65,80 CNY je Aktie.

