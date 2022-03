Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich gestärkt

Aktien in diesem Artikel Alibaba 103,50 EUR

1,07% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 103,90 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 3.308 Stück.

Am 14.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 205,80 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 65,65 EUR.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 55,04 CNY je Alibaba-Aktie.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Branchenexperte Richard Turrin: Der digitale Yuan könnte schon bald zur ernsten Konkurrenz für den US-Dollar werden

Alibaba-Aktie: Rückkauf stützt

Alibaba-Aktie im Rallymodus: Milliarden für weitere Aktienrückkaufe angekündigt

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alibaba

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com