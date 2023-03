Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Alibaba 79,90 EUR

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,9 Prozent auf 86,17 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,53 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,36 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 90.971 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 125,66 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 31,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,26 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 247.756,00 CNY umgesetzt, gegenüber 242.580,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alibaba am 18.05.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 53,40 CNY in den Büchern stehen haben wird.

