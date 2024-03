So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

28.03.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 72,42 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,42 USD zu. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 72,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 426.942 Alibaba-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 105,04 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 31,05 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 8,00 Prozent sinken. Im Jahr 2023 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,77 CNY. Alibaba veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,97 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 19,26 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260.348,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247.756,00 CNY umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Alibaba am 24.05.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 63,31 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie eBay - eine Konzerngeschichte JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo Massiv umgeschichtet und zahlreiche neue Aktien erworben: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im vierten Quartal 2023 investiert

