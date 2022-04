Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Mittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,25 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,7 Prozent auf 85,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 85,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.827 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 197,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,65 EUR am 15.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba gewährte am 24.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,87 CNY. Im Vorjahresviertel waren 22,03 CNY je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 242.580,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 221.084,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 06.05.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 58,75 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

