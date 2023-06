Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Mittwochmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 78,65 EUR nach.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 78,65 EUR. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 78,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9.164 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,70 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2022. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 57,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 18.05.2023. In Sachen EPS wurden 10,71 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 7,95 CNY je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent auf 208.200,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204.052,00 CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 59,23 CNY je Alibaba-Aktie.

