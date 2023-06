Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochvormittag fester

Alibaba im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 87,04 USD.

Das Papier von Alibaba konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,9 Prozent auf 87,04 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 87,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,01 USD. Bisher wurden via AMEX 25.955 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,66 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2022 erreicht. Gewinne von 44,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 33,24 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 18.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 208.200,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204.052,00 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 59,23 CNY je Alibaba-Aktie.

