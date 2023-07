Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 89,80 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 89,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 90,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.079 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,50 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,80 EUR am 25.10.2022. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 34,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.05.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 204.052,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 24.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 60,60 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

