Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 119,61 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 119,61 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 117,63 USD. Mit einem Wert von 119,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 609.362 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 33,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,93 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 32,49 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 60,93 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie in Grün, Alibaba profitiert

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba