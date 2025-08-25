DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.507 -0,1%Nas21.675 +0,4%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,72 -0,1%Gold3.410 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Kursentwicklung im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag ab

28.08.25 16:10 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 119,61 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
103,00 EUR -2,00 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 119,61 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 117,63 USD. Mit einem Wert von 119,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 609.362 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 33,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,93 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 32,49 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 60,93 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie in Grün, Alibaba profitiert

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen