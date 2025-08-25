Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 119,88 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 119,88 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,63 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.101.331 Alibaba-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 23,81 Prozent Luft nach oben. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 33,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 32,49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,59 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 60,93 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie in Grün, Alibaba profitiert
DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert
Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
