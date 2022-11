Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Montagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 73,35 EUR

1,52% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 73,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 74,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,65 EUR. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.403 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. 40,29 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 58,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 25,51 Prozent wieder erreichen.

Am 17.11.2022 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,92 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207.176,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.690,00 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alibaba am 01.02.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2023 auf 53,13 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Warren Buffetts Geschäftspartner: Charlie Mungers Depot im dritten Quartal 2022

Chinas Technologiegiganten expandieren: Was das für Amazon bedeutet

Alibaba-Aktie dennoch deutlich höher: Milliardenverlust im abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images