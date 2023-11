Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 75,49 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 75,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 75,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,60 USD. Bisher wurden via New York 844.168 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 121,30 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 37,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2022 bei 75,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 12,92 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 63,25 CNY je Aktie aus.

