Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 73,29 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 73,29 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 73,16 USD. Mit einem Wert von 74,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 339.164 Alibaba-Aktien.

Am 28.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 63,28 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,63 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,92 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 224.790,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alibaba am 07.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 63,48 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

