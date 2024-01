Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 74,02 USD.

Das Papier von Alibaba konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,02 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,71 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,96 USD. Zuletzt wurden via AMEX 41.153 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,60 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 38,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,88 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,63 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,92 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 07.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 63,48 CNY im Jahr 2024 aus.

