Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 74,57 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 74,57 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 74,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,03 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 47.353 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,54 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 40,18 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,77 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 07.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,26 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 260.348,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 247.756,00 CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.05.2024 präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 63,49 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

