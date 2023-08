Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagvormittag fester

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 2,8 Prozent auf 92,20 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 22:15 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 92,73 USD zu. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,33 USD. Zuletzt wechselten 16.907 Alibaba-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 36,97 Prozent sinken.

Am 10.08.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234.156,00 CNY – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 205.555,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 65,20 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

