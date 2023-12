Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alibaba-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 77,18 USD.

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 77,18 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 77,49 USD zu. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 76,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,10 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 256.058 Aktien.

Bei 121,30 USD markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 70,09 USD. Abschläge von 9,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 16.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,63 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,92 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.790,00 CNY – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 207.176,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 31.01.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 63,70 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

