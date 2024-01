Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Dienstagnachmittag ins Minus

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 72,48 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 72,48 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 72,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 457.743 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,63 USD ab. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 8,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,63 CNY, nach 12,92 CNY im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 224.790,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 207.176,00 CNY eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 63,16 CNY je Alibaba-Aktie.

