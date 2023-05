Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Alibaba 73,45 EUR

-1,01% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 79,95 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 79,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 700.359 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,83 USD) erklomm das Papier am 09.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 37,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,71 CNY gegenüber 7,95 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 204.052,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 58,77 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie nach Umstrukturierung ein "Top-Pick"? Alibaba streicht wohl CTO-Posten

Zahlreiche Neuzugänge im Portfolio: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 1. Quartal 2023 investiert

Buffett-Partner Charlie Munger: Diese Positionen hielt die Daily Journal Corporation im ersten Quartal 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com