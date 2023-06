Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Vormittag

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 83,55 USD.

Der Alibaba-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 83,55 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 83,03 USD. Bei 83,96 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wurden via AMEX 26.231 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 125,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,40 Prozent. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 18.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 208.200,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.052,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 59,23 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

