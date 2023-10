Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 79,35 EUR zu.

Um 11:34 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 79,35 EUR. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 79,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.995 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2023 erreicht. 40,52 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 21,68 Prozent Luft nach unten.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 234.156,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.555,00 CNY umgesetzt.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 65,55 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

