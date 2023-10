Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 78,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 78,90 EUR zu. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 79,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 78,55 EUR. Bisher wurden heute 3.100 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 41,32 Prozent wieder erreichen. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 21,29 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 17,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 11,73 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 234.156,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.555,00 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 65,55 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

