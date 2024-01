Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,13 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 72,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 71,67 USD. Bei 71,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 565.358 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,94 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 7,63 Prozent wieder erreichen.

Am 16.11.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 15,63 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 12,92 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 224.790,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207.176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 63,16 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

