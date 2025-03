Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 130,22 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 130,22 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 129,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,96 USD. Zuletzt wurden via New York 447.891 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,98 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,43 USD am 20.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 90,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,23 CNY je Aktie ausschütten.

Am 20.02.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 36,02 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 64,79 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

