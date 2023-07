Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Montagmittag

Alibaba im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 90,60 EUR.

Die Alibaba-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 90,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 90,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 91,20 EUR. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 18.925 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 18,74 Prozent niedriger. Bei 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 35,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 18.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 208.200,00 CNY gegenüber 204.052,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.08.2024 dürfte Alibaba die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 60,60 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

