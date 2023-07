Notierung im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Nachmittag positiv

31.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 101,22 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 101,22 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 101,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 100,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 612.558 Stück. Bei 121,30 USD markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 19,84 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Alibaba ließ sich am 18.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 10,71 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 7,95 CNY je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 208.200,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 204.052,00 CNY in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.08.2024. Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 60,60 CNY je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China Alibaba will sich im Rahmen eines Rückkaufprogramms von keinen Ant-Aktien trennen Alibaba-Aktie höher: Chinesische Tech-Konzerne zu Milliardenstrafen verurteilt - Streit um Ant Group möglicherweise vor Auflösung

