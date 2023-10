Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Dienstagnachmittag nach

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 81,66 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 81,66 USD. Bei 81,15 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,00 USD. Zuletzt wurden via New York 443.406 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 48,54 Prozent zulegen. Am 01.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 63,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.08.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 234.156,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 205.555,00 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 03.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 65,55 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

