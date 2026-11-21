Auf der Umsatzseite standen 40,27 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,62 Milliarden USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Alibaba Group hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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