Alibaba Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Alibaba Group hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 40,27 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,62 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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