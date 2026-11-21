Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent auf 51,57 Milliarden SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,44 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 SGD, nach 0,040 SGD im Vorjahresvergleich.

Alibaba Group stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

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