Alibaba Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alibaba Group äußerte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,37 CNY gegenüber 1,13 CNY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Alibaba Group mit einem Umsatz von insgesamt 271,52 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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