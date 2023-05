Alibaba streicht wohl CTO-Posten: Alibaba-Aktie nach Umstrukturierung ein "Top-Pick"?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Ende März machte der chinesische Technologieriese Alibaba seine Pläne für einen Konzernumbau öffentlich. So will sich der Amazon-Rivale in naher Zukunft in sechs Firmen aufspalten, die dann unabhängig von einander geführt werden sollen. Laut Insidern hat Alibaba nun bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen, und die Position des Chief Technology Officers (CTO) abgeschafft.