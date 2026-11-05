Alight A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

05.11.26 06:35 Uhr

Alight A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,93 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -40,400 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,19 Prozent auf 500,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 533,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net