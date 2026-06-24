Alimentation Couche-Tard B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alimentation Couche-Tard B präsentierte in der am 22.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Alimentation Couche-Tard B 0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,71 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alimentation Couche-Tard B einen Umsatz von 23,13 Milliarden CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alimentation Couche-Tard B ein EPS von 3,78 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 101,52 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 105,58 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net