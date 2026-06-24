Alimentation Couche-Tard legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alimentation Couche-Tard lud am 22.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Alimentation Couche-Tard 26,71 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,65 CAD. Im letzten Jahr hatte Alimentation Couche-Tard einen Gewinn von 3,79 CAD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,99 Prozent auf 105,58 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 101,52 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net