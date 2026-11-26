Alimentation Couche-Tard stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Alimentation Couche-Tard äußerte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 1,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alimentation Couche-Tard 1,10 CAD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,56 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 24,79 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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