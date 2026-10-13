Alkali Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alkali Metals ließ sich am 12.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alkali Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,900 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Alkali Metals im vergangenen Quartal 272,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alkali Metals 187,7 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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