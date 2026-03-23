DAX22.654 +1,2%Est505.574 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 +3,8%Nas21.947 +1,4%Bitcoin60.687 -0,5%Euro1,1590 -0,2%Öl103,4 +3,3%Gold4.357 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vage Hoffnungen auf Deeskalation in Fernost: DAX vor erneutem Rücksetzer -- Asiens Börsen mit überschaubarer Erholung -- Lufthansa pausiert Flüge in Nahen Osten länger als geplant
Top News
Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Amadeus Fire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alkoholfrei-Trend bleibt für Winzer im Osten eher Nische

24.03.26 06:15 Uhr

RADEBEUL/FREYBURG (dpa-AFX) - Alkoholfreie Weine bleiben für ostdeutsche Winzer trotz wachsenden Markts eine Nische. Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien in Freyburg wollen dank entsprechender Angebote weiter zulegen. Die ostdeutsche Sektmarke "Rotkäppchen" gibt es nach Unternehmensangaben bereits seit 2008 auch alkoholfrei. "Alkoholfrei ist für uns ein zentraler Hebel für weiteres Wachstum", sagte Geschäftsführerin Silvia Wiesner der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen sei heute Marktführer bei den alkoholfreien Schaumweinen. Zum Anteil der Sorten am Gesamtumsatz äußerte sich das Unternehmen nicht.

Wer­bung

Das sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth bietet seit dem vergangenen Jahr einen alkoholfreien Sekt im Premiumsegment an. Man habe lange getüftelt, um den gewünschten Geschmack zu erreichen, so Pressesprecher Martin Junge.

Skeptischer zeigt sich die Freyburger Winzervereinigung: Geschäftsführer Hartmut Schreiter bremst die Erwartung, alkoholfreie Weine könnten zum Massengeschäft werden. "Wir betrachten das hier absolut als Ergänzungsprodukt." Rund drei Prozent des verkauften Weins der Winzervereinigung gehe auf die beiden alkoholfreien Sorten im Sortiment zurück.

Absatz und Umsatz mit alkoholfreien Weinen sind nach Angaben des Deutschen Weininstituts im vergangenen Jahr um 25 Prozent gewachsen. Der Anteil am Gesamtumsatz mit Wein liege bei rund zwei Prozent. Gleichzeitig ging der Konsum alkoholischer Weine weiter zurück. Sekt und Schaumwein wurde dagegen fast genauso viel getrunken wie im Vorjahr./mse/DP/zb