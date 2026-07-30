DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,50 +2,4%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.893 -0,5%Euro 1,1509 -0,1%Öl 87,1 -2,1%Gold 4.075 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Alkoholfreies Bier immer häufiger gefragt

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.62 EUR 0.22 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Carlsberg A/S (B)
129.60 EUR 0.55 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heineken N.V.
78.60 EUR -1.02 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN/KÖLN (dpa-AFX) - Die Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland greifen zu verschiedenen Anlässen immer häufiger zu alkoholfreien Biersorten. Laut einer Yougov-Umfrage punktet alkoholfreies Bier vor allem im gesundheitlichen Kontext: Beim oder nach dem Sport wird es doppelt so häufig getrunken wie alkoholhaltiges Bier.

Werbung

Vor allem jüngere Menschen schätzen nach der körperlichen Betätigung die gebrauten Durstlöscher ohne Alkohol: 21 Prozent der Befragten aus der "Generation Z" (Jahrgänge 1997-2012) sowie 19 Prozent der Millennials (1981-1996) nannten aktiven Sport als Trinkanlass. Über alle Befragten hinweg lag der Anteil bei 16 Prozent. Zu alkoholhaltigem Bier griffen während oder nach dem Sport hingegen nur 8 Prozent. Der berühmt-berüchtigte Bierkasten in der dritten Halbzeit gehört offenbar für immer weniger aktive Sportler noch zwingend dazu.

Die traditionellen Biersorten dominieren zwar weiterhin den Konsum, die Absatzzahlen der Brauereien sind aber seit Jahren rückläufig. Dazu werden in diesen Tagen Halbjahreszahlen des Statistischen Bundesamts erwartet. In der Yougov-Umfrage erklärten 44 Prozent der Befragten, dass sie überhaupt kein Bier trinken. Bei den Frauen war es sogar eine Mehrheit von 52 Prozent. Von den Männern gaben 36 Prozent an, nie Bier zu trinken.

Unter den verbleibenden mehr als 1.300 Befragten sind Treffen mit Freunden oder Familie (55 Prozent), Feiern oder Partys (50 Prozent), Essen (50 Prozent), Urlaub (41 Prozent) oder Veranstaltungen (33 Prozent) häufig genannte Anlässe, Bier mit Alkohol zu trinken. Alkoholfreie Sorten werden hier jeweils etwas seltener genannt. Nahezu ausgeglichen ist hingegen die Wahl der Biersorte nach der Arbeit und zum Feierabend, wo alkoholfreies Bier nahezu gleichgezogen hat.

Werbung

Für die repräsentative Umfrage hat Yougov nach eigenen Angaben zwischen dem 6. und 8. Juli 2026 2.119 Menschen online befragt./ceb/DP/zb

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxBier zur Fußball-WM gefragtAB InBev-Aktie schwächer: Absatzwachstum leicht unter Erwartung
finanzen.netEURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.netEURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
Werbung - AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netEURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netEURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research