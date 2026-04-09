All for One Group-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Anpassung im Portfolio

Anleger sollten All for One Group nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Zum 08.04.2026 wurde bei All for One Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 09.04.2026 gemeldet. Knünz Invest Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung bei All for One Group, fügte dem eigenen Portfolio 1.000 All for One Group-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 08.04.2026 einen Wert von jeweils 35,80 EUR. Bei der All for One Group-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 35,80 EUR.

Mit einem Wert von 35,30 EUR bewegte sich die All for One Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. All for One Group ist derzeit am Markt 170,53 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.803.621 Aktien.

Zuvor handelte Knünz Invest Beteiligungs GmbH am 07.04.2026 mit All for One Group-Anteilen. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 35,80 EUR baute Knünz Invest Beteiligungs GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net