DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -0,8%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.598 +0,3%Euro1,1686 -0,1%Öl96,83 +0,4%Gold4.755 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus
Top News
Sartorius-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight' Sartorius-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'
KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anpassung im Portfolio

All for One Group-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

10.04.26 08:01 Uhr

Anleger sollten All for One Group nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
34,20 EUR -1,10 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 08.04.2026 wurde bei All for One Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 09.04.2026 gemeldet. Knünz Invest Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung bei All for One Group, fügte dem eigenen Portfolio 1.000 All for One Group-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 08.04.2026 einen Wert von jeweils 35,80 EUR. Bei der All for One Group-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 35,80 EUR.

Mit einem Wert von 35,30 EUR bewegte sich die All for One Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. All for One Group ist derzeit am Markt 170,53 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.803.621 Aktien.

Zuvor handelte Knünz Invest Beteiligungs GmbH am 07.04.2026 mit All for One Group-Anteilen. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 35,80 EUR baute Knünz Invest Beteiligungs GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu All for One Group AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu All for One Group AG

DatumRatingAnalyst
16.06.2010All for One Midmarket chancenreiches InvestmentPrior Börse
09.03.2010All for one Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
14.09.2009All for One Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
10.11.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
20.08.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
16.06.2010All for One Midmarket chancenreiches InvestmentPrior Börse
09.03.2010All for one Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
14.09.2009All for One Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
10.11.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
20.08.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
25.05.2006AC-Service neuer Stopp bei 6,50 EuroFocus Money
24.03.2005AC-Service: NeutralSal. Oppenheim
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für All for One Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen