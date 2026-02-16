DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 -1,8%Nas22.493 -0,2%Bitcoin57.050 -1,9%Euro1,1837 -0,1%Öl67,16 -2,1%Gold4.856 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten
Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Meldepflicht nachgekommen

All for One Group-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

17.02.26 18:01 Uhr

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der All for One Group-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
37,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

All for One Group meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 11.02.2026. Die BaFin wurde am 13.02.2026 über die Transaktion informiert. Land Excellence GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den All for One Group-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 11.02.2026 1.300 Aktien zu je 38,42 EUR erworben. Kaum Ausschläge verzeichnete die All for One Group-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 36,50 EUR.

Die All for One Group-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 37,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von All for One Group beläuft sich aktuell auf 178,21 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.803.621 Anteilsscheine.

Vor der Transaktion von Nucleus Beteiligungs GmbH wurde die letzte Meldung am 07.01.2026 verzeichnet. Insgesamt 10.000 All for One Group-Anteile (41,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Nucleus Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf All for One Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf All for One Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu All for One Group AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu All for One Group AG

DatumRatingAnalyst
16.06.2010All for One Midmarket chancenreiches InvestmentPrior Börse
09.03.2010All for one Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
14.09.2009All for One Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
10.11.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
20.08.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
16.06.2010All for One Midmarket chancenreiches InvestmentPrior Börse
09.03.2010All for one Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
14.09.2009All for One Midmarket Tipp des TagesDer Aktionär-online
10.11.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
20.08.2008All for One Midmarket kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
25.05.2006AC-Service neuer Stopp bei 6,50 EuroFocus Money
24.03.2005AC-Service: NeutralSal. Oppenheim
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für All for One Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen