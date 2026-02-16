All for One Group-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Meldepflicht nachgekommen

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der All for One Group-Aktie aus.

All for One Group meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 11.02.2026. Die BaFin wurde am 13.02.2026 über die Transaktion informiert. Land Excellence GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den All for One Group-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 11.02.2026 1.300 Aktien zu je 38,42 EUR erworben. Kaum Ausschläge verzeichnete die All for One Group-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 36,50 EUR.

Die All for One Group-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 37,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von All for One Group beläuft sich aktuell auf 178,21 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.803.621 Anteilsscheine.

Vor der Transaktion von Nucleus Beteiligungs GmbH wurde die letzte Meldung am 07.01.2026 verzeichnet. Insgesamt 10.000 All for One Group-Anteile (41,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Nucleus Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net