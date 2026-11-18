All In FutureTech Alliance hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,0 Millionen USD – eine Minderung von 47,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net