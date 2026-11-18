All In FutureTech Alliance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
All In FutureTech Alliance hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,0 Millionen USD – eine Minderung von 47,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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