JOST Werke Aktie freundlich: Umsatz und Ergebnis über Erwartungen

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13.08.26 09:19 Uhr

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST Werke hat im zweiten Quartal Marktanteile gewonnen und besser abgeschnitten als erwartet.

Zeitweise klettert die JOST Werke Aktie im XETRA-Handel um 3,60 Prozent auf 57,20 Euro.

Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 440,2 Millionen Euro an, wie das SDAX -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte noch stärker um 19 Prozent auf 43,9 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 10,0 Prozent an. Mit Umsatz und Ergebnis schlug JOST die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Der Gewinn unterm Strich stieg auf mehr als das Doppelte und betrug 15,9 Millionen Euro. Den Jahresausblick bestätigte Unternehmenschef Joachim Dürr.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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