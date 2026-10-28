Alleima Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

28.10.26 06:35 Uhr

Alleima Registered lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,26 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,22 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,446 SEK sowie einen Umsatz von 4,26 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.net