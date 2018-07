Allerthal-Werke lädt zur Hauptversammlung und steigert die Dividende

Die Allerthal-Werke AG (ISIN: DE0005034201) lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung am heutigen Montag nach Düsseldorf. Der Konzern will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,50 Euro.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Allerthal-Werke AG einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,12 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 1,69 Mio. Euro). Das Ergebnis pro Aktie lag bei 3,44 Euro nach 1,41 Euro im Jahr zuvor. Im Geschäftsjahr 2017 wurden aus Wertpapierverkäufen Erträge in Höhe von 4,4 Mio. Euro realisiert (Vorjahr: 2,68 Mio. Euro). Dabei waren handelsrechtliche Zuschreibungen auf den Wertpapierbestand in Höhe von insgesamt 1.036 TEUR (Vorjahr: 239 TEUR) ergebniswirksam vorzunehmen, wie die Gesellschaft bereits am 12. April berichtete.

Die Gesellschaft will im laufenden Geschäftsjahr 2018 wieder an die positive Ergebnisentwicklung der letzten Jahre anknüpfen. Wie bei Vorlage der Jahreszahlen weiter mitgeteilt wurde, kann das Geschäftsjahr 2017 mit seinem Rekordjahresüberschuss aber nicht Maßstab für das Geschäftsjahr 2018 und zukünftige Geschäftsjahre sein.

Die Allerthal-Werke AG mit Sitz in Köln ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Fokus nach Unternehmensangaben auf unterbewerteten Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, vorzugsweise aus dem Nebenwertesektor, liegt.

Redaktion MyDividends.de