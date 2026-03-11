DAX23.532 -0,5%Est505.733 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -1,0%Nas22.410 -1,4%Bitcoin61.053 +0,3%Euro1,1523 -0,3%Öl99,56 +6,3%Gold5.154 -0,1%
Allfunds-Aktionäre stimmen Übernahme durch Deutsche Börse zu

12.03.26 15:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
238,00 EUR -2,80 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Deutsche Börse hat bei ihrer geplanten 5,3 Milliarden Euro schweren Übernahme von Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform segneten die Transaktion im Rahmen eines von einem britischen Gericht genehmigten Sanierungsverfahrens ("Scheme of Arrangement") in einer Gerichtsversammlung mit knapp 100 Prozent ab.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt unter anderem noch dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2027 erfolgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)

