Allgäu-Walser-Card von Wilken: 100 Millionen Mal benutzt

Am 9. August 2018 wurde in der Allgäu Brennerei in Sulzberg von einem Gast aus dem Hotel "Die Gams" in Bad Hindelang eine Allgäu-Walser-Card eingesetzt. Es war die 100.000.000ste Nutzung dieser Karte, die gestern im Rahmen eines Pressegesprächs in der Brennerei vor Ort gewürdigt wurde. "Als wir im Dezember 2002 mit dieser Lösung von Wilken gestartet sind, hätten wir nie gedacht, dass sich die Allgäu-Walser-Card zu einer solchen Erfolgsgeschichte entwickeln würde", zieht Ulrich Hüttenrauch, Geschäftsführer der Oberallgäu Tourismus Service GmbH, Bilanz. Er plant, in den kommenden Jahren die Digitalisierung des Tourismus im Oberallgäu deutlich auszubauen. Dabei bleibt die Allgäu-Walser-Card ein zentrales Werkzeug, das noch tiefer in die touristischen Prozesse integriert werden soll. Beispielsweise mithilfe neuer Online-Services, die über das Internet oder via Smart-Phone genutzt werden können.

In den vergangenen 16 Jahren hat sich die Allgäu-Walser-Card zu einem Erfolgsmodell entwickelt: 5.000 Gastgeber melden heute ihre Gäste elektronisch über das System bei der jeweiligen Gemeinde an, 3.700 dieser Gastgeber buchen für Gäste an der Rezeption Zusatzleistungen auf. Diese reichen vom Skipass und das ÖPNV-Ticket über die vielfältigen Premium-Angebote wie Bergbahn Inklusive oder Oberstaufen PLUS bis hin zur Vielcard. Rund 300.000 Chipkarten sind bei den Gastgebern im Oberallgäu und Kleinwalsertal, dem Westallgäu und Bad Wörishofen aktuell als umweltfreundliche Pfandkarten im Einsatz. Dazu kommen rund 100.000 Karten für Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer. "Damit ist bei den zahlreichen Leistungspartnern die Nutzung einer der verschiedenen Allgäu-Walser-Card-Versionen zum Alltag geworden und nicht mehr aus dem touristischen Angebot wegzudenken", so Ulrich Hüttenrauch.

Die SmartCard von Wilken

Über die Wilken SmartCard können Tourismusdestinationen ihren Gästen die kostenlose oder vergünstigte Nutzung von Leistungen, die bei Aktiv-, Familien oder Wellnessurlaub gern in Anspruch genommen werden, anbieten. Ob Freifahrten mit der Bergbahn oder den Öffentlichen Verkehrsmitteln, ob Zugang zu Badelandschaften die die Fahrt mit der Sommerrodelbahn: Die Wilken SmartCard bietet vielfältige Möglichkeiten sowohl für die Umsetzung von All-Incusive-Gästekarten oder auch für die Abbildung spezifischer Maßnahmen zur Verkaufsförderung, etwa über Paket-Angebote. Dabei werden die damit zusammenhängenden Clearing- und Abrechnungsprozesse automatisiert im Hintergrund abgewickelt, sowohl zwischen den Kartenbetreibern als auch den verschiedenen Leistungsträgern sowie den Gästen selbst.

