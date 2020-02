Allgon (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aktien in diesem Artikel

Allgon (B) hat am 20.02.2020 die Bücher zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,260 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 145,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,760 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,046 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 574,00 Millionen SEK – ein Plus von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Allgon (B) 322,17 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,576 SEK sowie einen Umsatz von 565,00 Millionen SEK prognostiziert.

