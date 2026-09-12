Alliance Entertainment A präsentierte Quartalsergebnisse

12.09.26 06:35 Uhr

Alliance Entertainment A gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alliance Entertainment A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 268,1 Millionen USD im Vergleich zu 227,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Alliance Entertainment A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,15 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net